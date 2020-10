Spezia-Entella 1-0, Piccolo decide il derby amichevole

Derby amichevole sfruttando la sosta nazionali, con l’obiettivo di preparare al meglio il campionato.

L’Entella è ospite al Picco contro lo Spezia, in un test match contro gli aquilotti neo promossi in Serie A. Una buona prova in vista della partita di sabato prossimo al Comunale contro la Reggina; mentre lo Spezia di mister Vincenzo Italiano sfiderà domenica prossima la Fiorentina ‘in casa’ a Cesena.

Mister Bruno Tedino schiera così i biancocelesti dal 1’: Borra tra i pali; da destra a sinistra in difesa Coppolaro, Poli, Chiosa e Pavic; centrocampo con Paolucci davanti alla difesa coadiuvato da Brescianini e Crimi; Cardoselli e Morosini a supporto di Brunori in attacco. Ancora assenti gli infortunati e coloro in ripresa da un lungo infortunio: Pellizzer, Costa, Nizzetto, Schenetti, Mancosu, Morra e Rodriguez. Assente anche Alessandro Russo convocato in Under 21.

I biancocelesti si rendono protagonisti di una prova ordinata, nonostante non riescano mai ad impensierire più di tanto Provedel. Primo tempo terminato in pareggio; nella ripresa spazio a praticamente tutta la panchina. Alla fine a risolvere il derby amichevole ci pensa Roberto Piccoli: l’attaccante classe 2001 scuola Atalanta, al 64’, è bravo ad approfittare di una distrazione difensiva biancoceleste e, sugli sviluppi di un corner, a segnare di rapina.

Finisce così la partita con una sconfitta di misura per gli uomini di Tedino, che da domani dovranno già focalizzarsi al 100% sull’impegno di sabato contro una Reggina partita forte in questa Serie B e già a quota 4 punti. Da sottolineare il buon ingresso di Lorenzo Meazzi, classe 2001 della Primavera allenata Gennaro Volpe, al 77’ al posto di Paolucci.

Il tabellino:

Spezia: Provedel; Sala (59’ Ferrer), Dell’Orco (59’ Chabot), Terzi, Bastoni; Estevez, Mora, Ricci (59’ Vignali); Agudelo (59’ Verde), Acampora (59’ Farias), Piccoli (80’ Nzola). A disposizione: Rafael, Pucci. All. Italiano

Entella: Borra (46’ Paroni); Coppolaro (73’ De Santis), Poli (46’ De Col), Chiosa (63’ Bonini), Pavic (73’ Cleur); Brescianini (46’ Toscano), Paolucci (77’ Meazzi), Crimi (46’ Koutsoupias); Cardoselli (63’ Currarino), Morosini (46’ Petrovic); Brunori. A disposizione: De Luca. All. Tedino

Marcatori: Roberto Piccoli al 64’.