Spezia, domani il big match contro il Verona

Prosegue la prevendita dei biglietti per la sfida valida per il 5° turno della Serie BKT ’18/’19 tra Hellas Verona e Spezia, in programma allo stadio “Bentegodi” martedì 25 settembre alle ore 21:00, è attiva sul circuito VivaTicket e terminerà lunedì 24 settembre alle ore 19:00.

SETTORE OSPITI “Curva NORD superiore” (1600 posti – Non attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie)

Intero € 14 + d.p.

Under 14 € 1

Punti vendita La Spezia e Provincia:

-Durlindana, Via Picedi, 18 – La Spezia (SP)

-Fantoni Service, Corso Cavour, 339 – La Spezia (SP)

-Infotech, via Nino Bixio, 24/26 – La Spezia (SP)

-Silvia Viaggi, via Sarzana, 18 – La Spezia

Tagliandi acquistabili anche in modalità online sul sito www.vivaticket.it