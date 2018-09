Spezia, Crivello: Col Brescia volevamo solo vincere

All’esordio dal primo minuto in maglia bianca, l’esterno Roberto Crivello ha offerto una prova tutta sostanza con un reparto avanzato di prim’ordine come quello lombardo:

“E’ stata una bella emozione, davanti ad un grande pubblico, un bello stadio ci siamo dimostrati una bella squadra. Dopo il gol a freddo abbiamo dimostrato carattere rimettendo in piedi la gara senza scomporci, si è vista la nostra voglia di vincere nonostante le difficoltà avute; bisogna lavorare e tanto per migliorare, in particolare in fase difensiva dove oggi abbiamo concesso troppo. Volevamo i tre punti e credo che anche i nostri tifosi lo abbiamo percepito.

Il nostro obiettivo è arrivare il più lontano possibile e lo si può fare solo attraverso il lavoro e l’impegno giornaliero’.