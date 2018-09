Pallanuoto, il programma del Trofeo delle Regioni

Il Centro Federale “Polo Natatorio” di Ostia ospita da mercoledì 5 a domenica 9 settembre il Trofeo delle Regioni, riservato agli under 14 maschili.

Saranno quasi quattrocento i partecipanti (tra atleti, tecnici e dirigenti) in rappresentanza di diciannove regioni, per la seconda volta tutte presenti (la Valle d’Aosta è inclusa nel Piemonte), divise in tre concentramenti: “1°/8° posto” con otto squadre suddivise in due gironi da quattro; “9°/14° posto” un unico raggruppamento da sei; e “15°/19° posto” un gruppo da cinque squadre.

Si parte mercoledì con gli spareggi che decideranno la composizione definitiva dei raggruppamenti poi da giovedì il via alla fase preliminare.

Spareggi per concentramento 1°/8° posto

mercoledì 5 settembre

14.30 CR Puglia-CR Toscana

19.30 CR Toscana-CR Friuli Venezia Giulia

giovedì 6 settembre

9.00 CR Friuli Venezia Giulia-CR Puglia

Spareggi per concentramento 9°/14° posto

mercoledì 5 settembre

15.30 CR Emilia Romagna-CR Calabria

20.30 CR Piemonte-CR Emilia Romagna

giovedì 6 settembre

10.00 CR Calabria-CR Piemonte

Concentramento 1°/8° posto

Girone A: CR Campania, CR Umbria, CR Lombardia, 2^ classificata spareggio 1°/8° posto

Girone B: CR Liguria, CR Lazio, CR Sicilia, 1^ classificata spareggio 1°/8° posto

REGOLAMENTO. Nella prima fase (6-7 settembre) due gironi composti da quattro squadre con la formula di gironi all’italiana con partite di sola andata e tutte che si qualificano ai quarti di finale l’8 settembre (1a classificata contro 4a, 2a contro 3a): le squadre del gruppo A incrociano quelle del B; semifinali nel pomeriggio e il giorno successivo le finali.

Concentramento 9°/14° posto

Girone C: CR Abruzzo, CR Marche, CR Veneto, 3^ classificata spareggio 1°/8° posto, 1^ classificata spareggio 9°/14° posto, 2^ classificata spareggio 9°/14° posto

REGOLAMENTO. Prima fase (6-8 settembre) con la formula del girone all’andata con partite di sola andata: finali il 9 settembre con la 5a contro la 6a. 3a contro 4a e la 1a che incontra la 2a.

Concentramento 15°/19° posto

Girone D: CR Basilicata, CR Molise, CR Sardegna, CR Trentino Alto Adige, 3^ classificata spareggio 9°/14° posto

REGOLAMENTO. Prima fase (6-9 settembre) con la formula del girone all’andata con partite di sola andata: finali il 9 settembre con la 3a contro 4a e la 1a che incontra la 2a.