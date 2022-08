Spezia-Como, i convocati di Gotti per la sfida del Picco

Oggi alle 18:00 lo Spezia di mister Luca Gotti scenderanno in campo sul terreno amico del ‘Picco’ per affrontare il Como nella prima sfida ufficiale della nuova stagione, valida per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. Out Antiste, Sher, Nguiamba, Ferrer, Amian ed Ekdal oltre allo squalificato Bertola, il tecnico aquilotto ha convocato 26 calciatori.

Importante per gli uomini di Gotti sarà cominciare bene la stagione.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: 1 Zoet, 40 Zovko, 26 Dido

DIFENSORI: 43 Nikolaou, 29 Caldara, 14 Kiwior, 15 Hristov, 13 Reca, 5 Vignali, 2 Holm, 23 Capradossi

CENTROCAMPISTI: 25 Maggiore, 20 Bastoni, 7 Sala, 19 Kornvig, 6 Bourabia, 33 Agudelo, 28 Ellertsson, 17 Podgoreanu

ATACCANTI: 11 Gyasi, 10 Verde, 18 Nzola, 44 Strelec, 30 Maldini, 99 Stijepovic, 9 Mraz