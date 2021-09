Spezia, colpo in difesa dagli svincolati: arriva Nguiamba

Dopo quasi un mese dalla chiusura del mercato arriva in casa Spezia un nuovo acquisto, il francese Aurélien Nguiamba, svincolato dopo la sua pluriennale esperienza all’AS Nancy.

Il centrocampista classe ’99 arriva a titolo definitivo con un contratto fino al 2024. Nguiamba, nato a Colmar, entra a far parte dell’accademia giovanile dell’AS Nancy nel 2014, debuttando in Ligue 2 nel 2018. Nella stagione 2019-2020, l’unica lontana dall’AS Nancy, gioca in prestito per il GFC Ajaccio segnando 2 gol in 8 presenze.

Nazionale Francese U16, U17, U18, U19 e U20, il mediano di origini camerunensi ha doti tecniche, visione di gioco e agilità che ora metterà a disposizione di mister Thiago Motta.