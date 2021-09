Entella, Volpe: Dovevamo chiudere prima gara contro l’Olbia

Amareggiato Gennaro Volpe dopo il pareggio casalingo di ieri con l’Olbia, l’Entella gioca e crea tante occasioni ma viene rimontato sul finale dalla squadra ospite.

Il rimpianto più grande è quello di non averla chiusa prima?

Evidentemente non siamo una squadra matura per ambire a certe posizioni, non si può fare una partita del genere e tornare a casa con un punto. Dopo aver creato quindici palle gol siamo qui a raccontare di un pareggio, questo mi lascia molta amarezza e rabbia.

È più un discorso di mentalità o di forze fresche? Cos’è mancato alla fine?

Non so cosa ma sicuramente ci manca qualcosa, se da inizio stagione abbiamo subito nove gol significa che qualcosa non va. Non è una questione di reparto ma di squadra, dobbiamo crescere.

C’è la sensazione che questa squadra debba sempre spingere forte e fatichi a gestire il risultato.

Nel calcio non c’è da gestire niente, noi non dobbiamo gestire ma andare sempre a mille, sia in partita che in allenamento. Quando non chiudi le partite può succedere questo, ma non deve più accadere.