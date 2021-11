Spezia, capitan Maggiore: Voltiamo pagina dal ko di Bergamo

Ha parlato ai microfoni della stampa anche il capitano delle Aquile, Giulio Maggiore nella sconfitta dello Spezia a Bergamo.

“Penso che abbiamo giocato un buon inizio di gara, ma abbiamo subito gol in maniera troppo facile. Probabilmente l’episodio del rigore ci ha destabilizzato e abbiamo perso la concentrazione, ma queste cose non devono accadere, dobbiamo riuscire a restare focalizzati sul gioco e tentare di tenere la partita aperta. Lavoreremo sodo per evitare di ripetere queste brutte sconfitte.

L’Atalanta è una squadra con ottime qualità e ci ha messo in difficoltà, recuperare un risultato di svantaggio contro una squadra così forte non è facile. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione, non siamo riusciti a segnare e alla fine è arrivato un passivo decisamente pesante per quanto visto sul campo.

Solo lavorando sodo riusciremo a migliorare quindi rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di affrontare il prossimo mese nel miglior modo possibile.

Affronteremo la partita contro il Bologna con la voglia di vincere in casa, sono punti fondamentali sia per la classifica che per il morale della squadra, questa settimana lavoreremo al massimo e al Picco daremo il nostro meglio.”