Spezia, Bartolomei: Rammarico per la sconfitta del week end

Prestazione di corsa e sacrificio per Paolo Bartolomei, che nella giornata odierna ha indossato per la prima volta la fascia da capitano delle Aquile.

“C’è molto rammarico per la gara di sabato perchè non meritavamo assolutamente di uscire dal campo con una sconfitta; siamo stati bravi a recuperare quella compattezza necessaria per tornare a fare punti e non abbiamo nulla da recriminare eccetto il risultato, perchè la prestazione c’è stata ed un risultato positivo sarebbe stato fondamentale.

Ora la classifica piange, ma sono sicuro che proseguendo sulla strada intrapresa torneremo presto in carreggiata perchè siamo un gruppo forte e sarà proprio questo a tirarci fuori da questa situazione complicata.

Sono molto contento di aver indossato la fascia da capitano, è stata una grande emozione, ma avrei voluto festeggiarla con un risultato differente; il pubblico ci è stato molto vicino, dispiace dunque che, pur avendo messo in campo tutte le nostre forze, non siamo stati in grado di strappare punti.

Non penso sia una questione psicologica, perché in settimana ci parliamo e siamo tutti convinti che i risultati siano alla nostra portata. Ora ci aspettano due settimane di lavoro, dovremo essere bravi a sfruttare la sosta per rimettere le idee a posto e fare in modo di andare a Pescara a cogliere quei risultati che fino ad oggi ci sono sfuggiti”.