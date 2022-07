Spettacoli a Villa Imperiale 14 e 17 luglio

Giovedì 14 luglio ore 21.30 – Villa Imperiale

Compagnia dell’Albicocca

“Funny money”

di Ray Cooney, regia Teresa Vatavuk

La rassegna del comico Ridere d’agosto ma anche prima, organizzata dal Teatro Garage, continua a Villa Imperiale giovedì 14 luglio alle 21.30 con la Compagnia dell’Albicocca che torna a proporre FUNNY MONEY, una delle più note e divertenti commedie di Ray Cooney, maestro dell’intreccio e dell’equivoco.

La trama parte da un pretesto singolare: grazie ad un fortuito scambio di valigette, una onesta coppia di coniugi dall’esistenza banale, si ritrova in possesso di un enorme somma di denaro.

I due decidono di fuggire col malloppo il più lontano possibile. Sono pronti a partire quando un poliziotto bussa alla loro porta.

E da quel momento ha inizio la vertiginosa girandola di equivoci dal ritmo serratissimo fatta di equivoci e suspence.

Come in tutte le commedie il lieo fine è assicurato ma questa versione diretta da Tresa Vatavuk, promette un finale a sorpresa…

In scena Alessandra Cavalli, Mauro Donnarumma, Rossana Lunardi, Massimo Lustig, Andrea Majorana, Micol Picone, Vincenzo Petrelli

intero € 14,00 ridotto € 11,00

Info Ufficio Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00

via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova tel. 010.51.14.47 info@teatrogarage.it

domenica 17 luglio ore 21.30 – Villa Imperiale

CPC Chiamateci Pure Compagnia

“Roba da pazzi, intrighi & stramazzi”

testo e regia Stefania Pepe da Carlo Goldoni

A Villa Imperiale domenica 17 luglio la C.P. C. propone a Ridere d’agosto ma anche prima, “Roba da pazzi, intrighi & stramazzi” uno spettacolo tratto da Carlo Goldoni che mette in scena i più accattivanti personaggi di Goldoni rivelando i meccanismi comici più riusciti dell’Autore

La sequenza di quadri tratti da opere diverse, presenta diverse personalità tutte ricche di sfaccettature molto umane, esaltando l’ironia di Goldoni e la sua capacità di prendersi gioco delle piccolezze in cui ognuno di noi può riconoscersi ancora oggi.

I personaggi si incontrano/scontrano in un percorso che li affranca dalle maschere tipiche della Commedia dell’Arte, assimilandoli, per certi versi, all’uomo contemporaneo. Ne emergono figure decisamente umane, mosse da emozioni e sentimenti da cui si fanno soggiogare fino a compiere azioni di ogni tipo.

Uno spettacolo tragicomico che ci trasporta nell’universo dell’autore promettendo qualche riflessione e tante risate.

Drammaturgia e regia sono di Stefania Pepe

In scena: Carlo Pepe, Giorgia Piana, Maria Girbino, Francesca Martinucci, Annalisa Baldassarre, Sabrina Rao, Aurelia Paganelli, Maura Munarini, Ramon Paganelli, Gianni Ziglioli, Salvatore Pecchia, Audrey Reutenauer.

