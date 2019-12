Spazio ArTecla e Compagnia I Conviviali a Genova

Spazio ArTecla in via Forte di S. Tecla 1 Genova presenta La bottega dei giocattoli di Maria Grazia Tirasso con le scene di Paolo Derba e i costumi di Laura Iadeluca

Sabato 14 e domenica 15 dicembre allo Spazio ArTecla (via Forte di S. Tecla 1 Genova) la Compagnia I Conviviali , nel quadro delle iniziative natalizie promosse dal Municipio Bassa Val Bisagno, presenta lo spettacolo per famiglie “La bottega dei giocattoli” scritto e diretto da Maria Grazia Tirasso.

La storia si svolge in una bottega di giocattoli, di quelle di un tempo, in cui un mastro giocattolaio insiste a contrastare il lavoro delle fabbriche costruendo i suoi pupazzi, i pelouche, le bambole di pezza, le automobiline e i soldatini di legno. Una sera, vicino al Natale, quel mondo abitato dai giocattoli si anima e scopriamo che ognuno di loro ha un proprio carattere, pensieri ed emozioni che esprime con forza nel momento in cui arriva fra loro un elemento estraneo, un robot giocattolo che Mastro Biagio ha trovato fra l’immondizia, e che proverà a riparare. Ma un robottino non è un pezzo unico come loro, quindi non sarà facile accettare la sua presenza. La magia del Natale, riuscirà a fargli accettare Robottino? E riusciranno a realizzare il desiderio di rivelarsi e parlare al loro costruttore?

Lo spettacolo adatto per i bambini, ma godibile anche dagli adulti, propone temi come l’inclusione e l’accettazione del diverso, oltre ai valori dell’affettività e dell’amicizia.

Le scene e il costume di Robottino sono di Paolo Derba, i costumi di Laura Iadeluca.

Interpreti Raffaella Augugliaro, Alice Bevilacqua, Francesca Boero, Giampaolo Campanella, Paolo Derba, Federico Risso, Sara Zunino.

L’iniziativa si avvale del Patrocinio Oneroso del Municipio Bassa Val Bisagno ed è gratuita; per il numero limitato dei posti è necessario prenotare al n. 377.509.47.54

Lo spettacolo si replica alle ore 15,15 – 16,39 – 17,45: lo Spazio ArTecla è raggiungibile in auto il posteggio è libero, oppure in bus 67 da p. Martinez.