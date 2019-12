Circumnavigando Festival Fool Immersion torna a Genova

Tre compagnie di artisti italiani tra musica, giocoleria, equilibrismo e circo teatro per tutte le età

Circumnavigando Festival torna a Genova per la 19^ edizione dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

Genova, 11 dicembre 2019 – Sabato 14 dicembre le strade e le piazze di Voltri ospiteranno la seconda anteprima aCircumnavigando Festival, la rassegna internazionale di Circo Teatro, che ritorna a Genova dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 per la 19^ edizione.

Appuntamento alle 11.45 in Piazza Lerda con Juriy Longhi e “Bubble Street Circus”, uno show ad alta energia, in cui la freschezza ed il brio della spontaneità si fondono insieme alla sicurezza e alla maestria maturate in anni di esperienza. Il gioco di complicità ed empatia con gli spettatori e la ricerca del virtuosismo tecnico nelle discipline circensi sono gli ingredienti principali di uno spettacolo effervescente e dinamico, capace di coinvolgere, stupire e divertire qualsiasi tipo di pubblico.

Alle 15.30 sempre Piazza Lerda vedrà in scena la Compagnia Duolinda con “La Dama Demodé”: uno spettacolo di circo e teatro che unisce le abilità circensi alla musica dal vivo. Due clown eccentrici sognano di vivere una storia d’amore d’altri tempi ma scontrandosi con la realtà odierna danno vita ad una sinfonia di entusiasmanti imprevisti.

Dalle 11 alle 15 in Piazza Odicini la compagnia italo peruviana Cometa Circus divertirà il pubblico di tutte le età con “COMETASpettacolo di Circo Tropicale”. Claudia Franco e Cristian Trelles si trasformano in due personaggi giocosi e inseparabili, che nel loro viaggio fra musica e fantasia, saranno complici di divertenti circostanze ad un ritmo tutto tropicale, tra acrobazie, evoluzioni aeree e oggetti sospesi.

Alle anteprime al Festival si aggiunge, venerdì 13 dicembre alle ore 18.30 presso la libreria L’amico Ritrovato a Genova in Via Luccoli 98/r, l’incontro “Critica e Visioni sul Circo Contemporaneo” nell’ambito dell’omonimo progetto nato nel 2018 e realizzato in collaborazione tra Sarabanda e Teatro Akropolis. Sarà questa l’occasione per presentare il libro “Conoscere, Creare e Organizzare Circo” di Valeria Campo e Alessandro Serena. Il volume fa parte della collana “Lo spettacolo dal vivo. Per una cultura dell’innovazione” pubblicata da Franco Angeli e curata da Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino. Saranno presenti all’incontro, insieme a Mimma Gallina e Valeria Campo, Giorgio Boris Vecchio di Sarabanda e Clemente Tafuri di Akropolis.

Circumnavigando Festival Fool Immersion torna a Genova dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Per 13 giorni, 37 spettacoli a cura di 20 compagnie nazionali e internazionali animeranno le piazze e i teatri del centro città e il celebre tendone da circo allestito al Porto Antico, intrattenendo il pubblico genovese e non solo con il meglio del Circo Contemporaneo internazionale, durante tutte le vacanze natalizie da Santo Stefano alla Befana con una grande festa per Capodanno.

Info e Programma disponibili sul sito: www.sarabanda-associazione.it

A partire da inizio novembre sono aperte le prevendite online su www.ciaotickets.com e in loco presso gli uffici IAT Informazione e Accoglienza Turistica della città di Genova e, per gli spettacoli in teatro, presso le biglietterie dei teatri stessi.

Associazione Culturale Sarabanda Via San Luca 11/2 – 16124 Genova (GE) Tel. +39 010 8600232