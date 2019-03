Spal-Samp, Giampaolo: Bravi tutti i ragazzi

La Sampdoria espugna il “Mazza” di Ferrara e conquista con la SPAL la seconda vittoria consecutiva. Marco Giampaolo può sorridere. «Abbiamo meritato di vincere la partita, dominando il primo tempo e correndo pochissimi rischi nel secondo – dichiara a caldo il tecnico -. Al di là dei gol, i tre attaccanti hanno fatto la differenza. Nella ripresa la gara si è sporcata ma, anche nella confusione che si è venuta a creare, abbiamo gestito bene l’incontro perché abbiamo giocato con ambizione».

Pericolo. «Quagliarella? Motivato, brillante: ha fatto due grandi gol, è stato un pericolo costante, lui come i suoi compagni di reparto – sottolinea il mister -. Anche Vieira mi è piaciuto, così come Sala e Saponara. Il VAR? Le situazioni non le ho riviste ma sapevamo che ci sarebbero stati tempi più dilatati, ci avevano avvisati. Non ha senso fare confusione quando l’arbitro sta valutando le immagini. Ora sono più contento, perché si lavora sempre per far meglio e lo dico io che ho avuto episodi sfavorevoli in generale».