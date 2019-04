Spal-Genoa, Prandelli: Gara molto delicata

Prandelli ha presentato la sfida salvezza del suo Genoa contro la Spal, molto delicata per entrambe le squadre.

“Non ho mai avuto paura degli esoneri. La cosa un po’ strana, ma sono argomenti che affronteremo a fine campionato, è che si vengono a sapere dopo i giornalisti.. E queste sono strane”.

“Stiamo preparando al meglio. Sappiamo che sarà una gara importante ma noi dobbiamo scendere in campo con la giusta tranquillità”

Per quanto riguarda la situazione degli infortunati Prandelli sottolinea: Sanabria non è venuto con noi come Sturaro, per quest’ultimo la situazione è molto particolare e dobbiamo valutarla con estrema attenzione”.