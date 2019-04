Ultima sessione di allenamento a Genova, seguita dal presidente Preziosi, per il Grifo che ha lasciato il Centro Sportivo Signorini nel pomeriggio per raggiungere la sede del ritiro in Emilia. Dopo l’iniziale riscaldamento condotto dal preparatore atletico Vio, i giocatori sono stati sottoposti a un’ampia serie di addestramenti tattici diretti da mister Prandelli e dal vice Pin. Gli schemi sono stati provati durante la partitella a campo intero e nel finale le attenzioni sono state catalizzate da palle inattive e disposizioni sui corner pro e contro. Oltre agli infortunati Favilli, Hiljemark e Sturaro, ferma restando l’assenza di Veloso per squalifica, ha dovuto alzare bandiera bianca Sanabria che non si è allenato con il gruppo.