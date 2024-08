Spaccio a Sottoripa: 2 arresti ad opera della polizia

Nel Centro storico di Genova la Polizia ha arrestato un 35enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e un 27enne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità degli arrestati.

Giovedì pomeriggio, gli agenti delle volanti dell’U.P.G. e S.P. sono intervenuti a seguito di una segnalazione di lite per spaccio in via di Sottoripa.

Giunti sul posto, gli esercenti della zona hanno indicato la direzione verso cui il gruppo si era spostato, così gli agenti perlustrando i caruggi, hanno trovato in vico del Serriglio un gruppo di persone che, alla vista delle divise, si sono allontanate frettolosamente verso Piazza Caricamento.

In Piazza Caricamento i poliziotti hanno fermato il 35enne per il controllo, trovandolo in possesso di qualche grammo hashish. Nel frattempo altri due soggetti hanno cominciato ad inveire contro un cittadino.

Il 27enne, in particolare, gli ha lanciato cocci di bottiglia ed un tavolo di plastica prelevato dal dehor di un bar.

Grazie all’ausilio di altre due pattuglie, gli agenti hanno immediatamente bloccato l’azione in atto, nonostante la violenta resistenza opposta.

Il 27enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate.