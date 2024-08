Furti su auto in sosta a Genova: tre denunciati dalla Polizia

La polizia di Genova ha effettuato tre interventi decisivi contro furti su auto in sosta nella giornata di ieri, che hanno portato alla denuncia di tre persone.

L’efficacia dell’azione delle volanti ha consentito di fermare i malviventi sul fatto e recuperare refurtiva.

Il primo episodio si è verificato in via Finocchiaro Aprile, dove un giovane di 25 anni è stato sorpreso dagli agenti mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata.

Il tempestivo intervento della polizia ha interrotto l’azione criminale, portando alla denuncia del ragazzo per tentato furto aggravato.

Un secondo caso è stato segnalato in via Frugoni, dove un cittadino ha notato un uomo mentre infrangeva il finestrino di una vettura per entrare nell’abitacolo.

Anche in questo caso, i poliziotti sono intervenuti rapidamente e hanno fermato il sospetto, un 36enne residente a Genova, che stava tentando di fuggire con oggetti personali e dispositivi elettronici, tra cui una Nintendo Switch. Anche lui è stato denunciato per furto aggravato.

Infine, poche ore prima dell’alba, la polizia è stata chiamata per un altro tentativo di furto su un’auto in sosta. Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno raccolto una dettagliata descrizione dei sospetti da parte di un testimone.

Poco dopo, hanno individuato due individui in piazza Caricamento, uno dei quali è stato trovato in possesso di una pinza, strumento utilizzato per scassinare i veicoli. Anche in questo caso è scattata la denuncia.

Grazie alla prontezza e all’efficacia degli interventi della polizia, è stato possibile fermare i malviventi e prevenire ulteriori furti su auto in sosta a Genova.