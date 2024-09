Sorpreso mentre ruba al supermercato: arrestato

E’ successo ieri in via Lagustena

La Polizia ha arrestato un ventiduenne, a Genova senza dimora, per il reato di rapina impropria e, nell’ambito dello stesso intervento, ha denunciato un 29enne per ricettazione.

Alcuni operatori dell’U.P.G.S.P., liberi del servizio, hanno notato due soggetti, conosciuti per i loro precedenti inerenti reati contro il patrimonio, che stavano confabulando con fare sospetto e armeggiavano con il contenuto di alcune borse che portavano con loro nei pressi del supermercato Basko di via Lagustena.

Insospettiti dal loro atteggiamento, ne hanno seguito le mosse.

Uno dei due è entrato all’interno del supermercato dove ha prelevato numerosi prodotti alimentari, li ha riposti all’interno di una busta della spesa per poi guadagnare l’uscita da una porta di sicurezza evitando pertanto di raggiungere le casse.

Una volta sul piazzale si è accorto della presenza dei poliziotti di una volante, che nel frattempo era stata fatta intervenire, e si è dato alla fuga abbandonando il sacchetto con la merce trafugata.

E’ stato subito fermato e ha posto in essere una condotta violenta e aggressiva nei confronti degli agenti.

Anche l’altro uomo, il 29enne, è stato fermato con prodotti alimentari contenuti in una borsa ed è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Tutta la merce rinvenuta, per un valore di 575 euro, è stata riconsegnata al responsabile del supermercato.

Durante la trattazione degli atti è emerso che il 22enne era gravato da un ordine di carcerazione per una pena di un anno e due mesi. L’uomo è stato messo a disposizione dell’A.G.

Per entrambi rimane salva la presunzione d’innocenza sino a condanna definitiva.