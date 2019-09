Sold out per il 90° compleanno del trenino di Casella

Sold out per il Trenino di Casella per i viaggi del mattino di andata e ritorno in occasione della festa per i 90 anni della storica ferrovia Genova-Casella.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con tanto di fischietto da ferroviere alla stazione di piazza Manin ha dato il via al primo viaggio.

Tanti i genovesi presenti alla cerimonia, con tutti i posti a bordo del trenino esauriti.

“Ogni treno che parte significa un viaggio nello spazio e nel tempo, verso il futuro”, dichiara Toti su Facebook.

Ed aggiunge: “Quando fu inaugurato il Trenino di Casella era il 1929 e il mondo stava sprofondando in una terribile crisi economica. Fu il simbolo di una città e una regione che non si arrendevano al destino. Oggi festeggiamo i 90 anni da quel primo viaggio. Grazie al lavoro di tanti, sostenuto dalla Regione, dal 2016 quel treno è tornato a percorrere le nostre bellissime valli, regalando paesaggi ed emozioni straordinarie.

Questo compleanno e questo viaggio rappresentano anche oggi il simbolo di una città e di una regione che non si è arresa alla tragedia dello scorso anno, ma è stata capace di ripartire. E neppure l’Italia deve arrendersi mai. Buon compleanno Trenino!”