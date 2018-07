Soccorso VVF e CNSAS per un turista caduto a Corniglia

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi per un soccorso a persona a Corniglia, nel comune di Vernazza, in località Prevo.

Per cause in corso di accertamento, un turista è caduto, scivolando per circa tre metri.

Immediata la risposta della Sala Operativa che inviava sul posto, dalla sede centrale, una squadra con cinque unità operative specializzate nelle tecniche SAF, a bordo di un mezzo fuoristrada e un autofurgone attrezzati con materiali per tecniche di derivazione Speleo-Alpino-Fluviali.

Sul posto giungeva anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco DRAGO 65, dal quale venivano verricellati gli aerosoccorritori dei vigili del fuoco e il personale sanitario di bordo.

Le operazioni a terra, svolte congiuntamente dal personale Vigili del Fuoco, personale sanitario e personale del C.N.S.A.S., servivano a stabilizzare il paziente, il quale veniva poi issato a bordo dell’elicottero Drago 65 a mezzo verricello, e trasportato all’Ospedale San Martino di Genova.