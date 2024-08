So.Crem sostiene la Cucina Popolare e la Trattoria Sociale

Una donazione che porta pasti caldi a chi ne ha bisogno

L’Associazione Cucina Popolare Genovese esprime profonda gratitudine a So.Crem per la generosa donazione in generi alimentari, ricevuta nei giorni scorsi.

Questo atto di straordinaria solidarietà rappresenta un aiuto essenziale per la Trattoria Sociale, un progetto nato con l’obiettivo di fornire pasti caldi a chi si trova in difficoltà economica e sociale.

«La donazione di So.Crem ci consente di proseguire la nostra missione con rinnovata energia e determinazione – hanno dichiarato Marco Furnó, Presidente dell’Associazione Cucina Popolare Genovese, e Aldo Milfa, socio fondatore. – In un momento in cui la fragilità sociale è sempre più evidente, iniziative come queste sono fondamentali per garantire un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno».

Ivano Malcotti, Presidente di So.Crem, ha aggiunto: «Siamo felici di poter dare un umile contributo a chi si impegna con tutte le forze per aiutare le persone in difficoltà. La cucina popolare è un esempio straordinario di amore per il prossimo ed è un modello per tutti noi».

La Trattoria Sociale della Cucina Popolare Genovese non è solo un luogo dove si distribuiscono pasti, ma un punto di incontro e integrazione per l’intera comunità.

Grazie a donazioni come quella di So.Crem, l’Associazione può non solo garantire un’alimentazione adeguata a molte persone, ma anche promuovere il senso di appartenenza e condivisione che è alla base del progetto.

«Il nostro ringraziamento a So.Crem va oltre il valore materiale della donazione. La loro generosità dimostra come, unendo le forze, sia possibile fare la differenza nella vita delle persone e costruire una comunità più solidale e inclusiva.

È grazie al supporto di realtà come So.Crem che possiamo continuare a credere in un futuro più giusto e umano per tutti» – ha concluso Furnó.

L’Associazione Cucina Popolare Genovese continuerà a lavorare con impegno per assicurare che l’aiuto fornito raggiunga il maggior numero possibile di persone in difficoltà.