Camogli, l’Andalusia, Liguria e un canto di amore

Tra le molte perle di Liguria, brilla la stella di Camogli, che viene esaltata dal libro “Camogli- Cordoba andata e ritorno” di Marco Conzi, edito De Ferrari, Si tratta di una raccolta di racconti dove attore principale è l’amore per la terra ligure ed in particolare appunto per Camogli.

Nelle pagine del volume scorrono narrazioni di cronaca, personaggi che l’autore definisce “affascinanti”, ma pure vicende personali, citazioni, musiche e quad.

Conti intende descrivere un viaggio emotivo che supera quello che è inteso come racconto che collega la Riviera Ligure e l’Andalusia targata Spagna. Nel libro c’è se stesso, e la sua esperienza di vita tra musica, letteratura e insegnamento.

Il libro è poi arricchito da canzoni che possono essere ascoltate mediante Qr Code con Smartphone e Iphone, scritte, interpretate e suonate dallo stesso autore e dalla sua chitarra. E due di queste sono interpretate dalla eclettica cantante, attrice Valentina Izzo, nota figura di artista made in Genova ed allieva dello stesso Conzi, artista presente in rappresentazioni teatrali, musicali e televisive, quali “Il Senso della Vita” di anni fa presentata in una manifestazione in tema con la disabilità oltre che con un brano in genovese “Se ti Serri un po i euggi me amigu”, tratto da commedia teatrale.

Amore e melodie sono non di rado passionali e struggenti.

L’autore del libro è nato a Genova nel 1955, laureato in Lettere Moderne, si è diplomato in Chitarra Classica al Conservatorio.

Al suo attivo vanta attività concertistica e di docente di educazione musicale.

Ha trascorso molto tempo nella Spagna che ama e dal 2016 si è trasferito a Cordoba, dove attualmente vive con la moglie Inma e la figlia Carmen.

Nel 2000 per Etichetta Devega ha pubblicato un album dal titolo “Calles de las Flores”, con undici pezzi per chitarra. Nel 2020 con la casa editrice Il Canneto ha pubblicato il suo primo libro di racconti “La Chitarra e la luce”. Dino Frambati