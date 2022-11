Smottamento in via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari

Per la pioggia diversi interventi dei VVF

Uno smottamento si è generato in via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari, a monte di via Nasche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver rimosso il terreno sceso sulla carreggiata, hanno iniziato i sopralluoghi necessari.

La frana si è sviluppata con ogni probabilità in seguito alla pioggia che in questi giorni è caduta abbondantemente.

Nella giornata di ieri fino in serata ci sono stati altri smottamenti in provincia di Genova. Lungo la Sp23 del Passo della Scoglina all’altezza del bivio per Lorsica si è verificata una frana che ha coinvolto anche un auto parcheggiata.

Altri smottamenti in località dell’entroterra del Tigullio dove sono intervenuti i vigili del fuoco.