Giovani stranieri trovati con stupefacente, affidati ai Servizi Sociali

Uno dei due era un minore. L’intervento della polizia alla Spezia in piazza Brin

Ieri pomeriggio, gli uomini della Polizia in servizio di Volante, durante l’attività finalizzata al contrasto della criminalità diffusa nei contesti di degrado urbano e più specificatamente avverso ai delitti in materia di stupefacenti, in piazza Brin hanno denunciato un giovane straniero trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Nei confronti dell’uomo venivano quindi attivate le procedure previste relativamente al possesso dello stupefacente e quelle relative alle eventuali ulteriori iniziative di natura amministrative.

All’atto del controllo l’uomo si accompagnava ad un connazionale minorenne, anch’egli trovato possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente che gli operatori di polizia contestavano amministrativamente con la segnalazione alla Prefettura della Spezia ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Il giovane che si dichiarava senza fissa dimora veniva affidato al personale dei Servizi Sociali.