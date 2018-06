Sincro, Assoluti Roma: vincono ancora Cerruti e Savona

Giornata conclusiva degli assoluti estivi allo Stadio del Nuoto di Roma. Due le finali in programma per uno show senza sosta e fino all’ultimo secondo di musica.

Seconda Manila Flamini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto). Il capitano della nazionale, apparsa in gran forma, chiude oltre i 91 punti con 91.067 (27.400 esecuzione, 36.267 impressione artistica, 27.400 elementi) e precede la sarda Francesca Deidda terza con 89.800 punti (26.900 esecuzione, 36.000 impressione artistica, 26.900 elementi).

Ultima finale in programma quella della Squadra. Successo della RN Savona (Sala, Cerruti, Ferro, Di Camillo, Musso, Murru, Savi, Zunino) con 88.900 punti (26.800 esecuzione, 35.600 impressione artistica, 26.500 elementi), che distanzia di quasi due punti le Fiamme Oro (Flamini, Pezone, Deidda, Minisini, Cavanna) seconde con 86.967 punti (26.600 esecuzione, 35.067 impressione artistica, 26.800 elementi) dalla Busto Nuoto (Galli, Paganini, Zucchi, Amadei, Bortolus, Brogioli, Ghiringhelli, Picozzi) terza con 86.233 (25.900 esecuzione, 34.533 impressione artistica, 25.800 elementi).

Classifica generale per società vinta dalla Rari Nantes Savona con 709.125 punti, davanti all’Unicusano Aurelia Nuoto con 706.250 e alle Fiamme Oro terze a quota 563.000

Arianna vola anche da sola. Nel Pre-swimmer della finale a Squadre, esibizione di Arianna Sacripante. La sincronette con sindrome di down che nel 2016 ha vinto l’oro ai Trisome Games. Grazie al Progetto Filippide – Associazione Nazionale che ha ideato un programma sportivo rivolto a ragazzi con sindrome autistica e che dal 2016 ha aperto una accademia di nuoto sincronizzato per atlete con la sindrome di down – e alla Federazione Italiana Nuoto, Arianna ha partecipato con il campione del mondo Giorgio Minisini al 27° Para Syncronized Swimming Festival che si è svolto nel weekend scorso a Kyoto, in Giappone. Arianna e Giorgio, che si sono allenati e esibiti in Italia già diverse volte in questi mesi (l’ultima volta sabato prima della finale del Duo) sotto la guida del tecnico federale Sabrina Bernabei, con il loro esercizio costruito sulle note della celebre “Nel blu dipinto di blu” (Volare) – il capolavoro di Domenico Modugno che 60 anni fa venne cantato per la prima volta al Festival di Sanremo – hanno ottenuto il miglior punteggio della manifestazione. Per realizzare il suo sogno, Arianna, che è stata accompagnata a Kyoto dall’amica Selene, un’altra sincronette con sindrome di down – che ha gareggiato nella specialità individuale classificandosi terza – ha beneficiato della generosità degli italiani. Due mesi fa, il Progetto Filippide ha lanciato una campagna di crowfunding sul portale ognisportoltre.it denominato “Operazione Tokyo 2020”. L’obiettivo era quello di raccogliere 6.000 euro necessari per la trasferta e il soggiorno. Il 3 aprile scorso, l’obiettivo è stato superato, chiudendo la raccolta fondi a quota 7.500 euro attraverso le donazioni degli utenti. I componenti della spedizione sono volati in Giappone grazie ad Alitalia, che sostiene il Progetto Filippide nell’ambito del suo percorso di corporate social responsability. La partecipazione di Arianna all’evento di Kyoto assume un’importanza sociale di rilievo che trascende l’aspetto prettamente sportivo.

La gara del 27° Para Syncronised Swimming Festival è prodromica per una possibile partecipazione con un’esibizione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Il progetto Filippide nasce a Roma nel 2002 ed è riservato al’attività sportiva per soggetti affetti da conclamata sindrome autistica o affetti da malattie rare correlate con l’autismo. Il centro pilota di Roma del Progetto Filippide si è ulteriormente ingrandito e oggi vede divisi i suoi atleti in tre categorie: “piccoli”, “adolescenti” per la sezione nuoto e “adulti” per la corsa. I piccoli e gli adolescenti sono avviati all’attività natatoria che meglio si presta -per le sue caratteristiche tecniche e ambientali- ad una iniziazione sportiva dolce e graduale. In questo modo, attraverso il rapporto con l’istruttore/istruttrice fatto di gesti, parole e percezioni, si favorisce allo stesso tempo lo sviluppo delle facoltà relazionali.A questi si affianca poi la squadra di Nuoto Sincronizzato, composta da atlete affette da sindrome di down, allenate da tecnici di rilievo nazionale (ex atlete Olimpiche della Nazionale Italiana di Nuoto Sincronizzato).

I NUMERI E LA PROGRAMMAZIONE TV DEGLI ASSOLUTI. In gara 251 atlete in rappresentanza di 27 società. Previsti 38 esercizi di solo, 33 di duo, 22 di squadra e 21 di libero combinato. Quattro giorni di gare seguite dalle telecamere di Rai Sport + HD con dirette, differite e repliche

Calendario e programmazione TV

1^ giornata – giovedì 31 maggio

Eliminatorie solo

1. Linda Cerruti (Marina Militare/RN Savona) 93.133

2. Manila Flamini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto) 90.667

3. Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest) 89.433

2^ giornata – venerdì 1 giugno

Eliminatorie duo

1. Linda Cerruti/Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona) 93.100

2. Manila Flamini/Giorgio Minisini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto) 91.033

3. Alessia Pezone/Francesca Deidda (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto) 87.400

Eliminatorie ibero combinato

1. Unicusano Aurelia Nuoto 87.900

Flamini, Pezone, Bozzo, Yacoub, Minisini, Ferrera, Rinnaudo, Iacoacci, Ruggiero, Sportelli

2. RN Savona 86.167

Sala, Cerruti, Ferro, Di Camillo, Musso, Murru, Savi, Rocchino, Zunino,Barbiani

3. Busto Nuoto 85.533

Galli, Paganini, Zucchi, Amadei, Bortolus, Brogioli, Ghiringhelli, Pedrazzi, Picozzi, Benedini Occhio

Finale libero combinato – trasmessa in diretta su Rai Sport + HD

1. Unicusano Aurelia Nuoto 88.867

Flamini, Pezone, Bozzo, Yacoub, Minisini, Ferrera, Rinnaudo, Iacoacci, Ruggiero, Sportelli

2. RN Savona 88.833

Sala, Cerruti, Ferro, Di Camillo, Musso, Murru, Savi, Rocchino, Zunino,Barbiani

3. Busto Nuoto 86.100

Galli, Paganini, Zucchi, Amadei, Bortolus, Brogioli, Ghiringhelli, Pedrazzi, Picozzi, Benedini Occhio

3^ giornata – sabato 2 giugno

Eliminatorie squadra

1. RN Savona 86.867

Sala, Cerruti, Ferro, Di Camillo, Musso, Murru, Savi, Zunino

2. Fiamme Oro 86.667

Flamini, Pezone, Deidda, Minisini, Cavanna

3. Busto Nuoto

Galli, Paganini, Zucchi, Amadei, Bortolus, Brogioli, Ghiringhelli, Picozzi 85.267

Finale duo – trasmessa in diretta su Rai Sport + HD

1. Linda Cerruti/Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona) 93.567

2. Manila Flamini/Giorgio Minisini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto) 91.667

3. Alessia Pezone/Francesca Deidda (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto e Fiamme Oro/Promogest) 89.500

4^ giornata – domenica 3 giugno

Finale solo – differita su Rai Sport + HD e trasmessa in diretta streaming sul sito di Rai Sport

1. Linda Cerruti (Marina Militare/RN Savona) 93.533

2. Manila Flamini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto) 91.067

3. Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest) 89.800

Finale squadra – differita su Rai Sport + HD e trasmessa in diretta streaming sul sito di Rai Sport

1. RN Savona 88.900

Sala, Cerruti, Ferro, Di Camillo, Musso, Murru, Savi, Zunino

2. Fiamme Oro 86.967

Flamini, Pezone, Deidda, Minisini, Cavanna

3. Busto Nuoto

Galli, Paganini, Zucchi, Amadei, Bortolus, Brogioli, Ghiringhelli, Picozzi 86.233

Classifica generale per società (27 a punti)

1. RN Savona 709.125

2. Unicusano Aurelia Nuoto 706.250

3. Fiamme Oro 563.000

LE SOCIETA’ PARTECIPANTI

1 A.S.DILETT. BOGLIASCO 1951

2 ALL ROUND SPORT & WELLNESS SSD ARL

3 AQUADEMIA SINCRO A.S.DILETT.

4 AURELIA NUOTO ASS. SPORT. DIL.

5 AZZURRA NUOTO PRATO A.S DILETT.

6 BUSTO NUOTO ASD

7 C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D.

8 CIRCOLO NUOTO UISP

9 FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL

10 FUTURA CLUB I CAVALIERI

11 G.S. FIAMME ORO ROMA

12 MARINA MILITARE C.S.N.

13 MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D.

14 NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D.

15 POL BONDENO CHI GIOCA ALZI LA MANO

16 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.

17 RARI NANTES FLORENTIA ASS. S. DIL.

18 RARI NANTES SAVONA

19 RN LEGNANO ASD

20 RUSSIAN SYNCHRO SCHOOL BRESCIA ASD

21 S.S.D. GABBIANO S.R.L.

22 SINCRO MOGLIANO VENETO A.S.D.

23 SINCRO SEREGNO ASD

24 SM TAURUS NUOTO ASD

25 SPORT MANAGEMENT SPA S.S.D.

26 SPORT VILLAGE

27 TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI A.S.DIL.