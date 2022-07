Simone Miele ed Erika Badinelli vincono il 38° Rally della Lanterna

Avevano un conto aperto con il Rally della Lanterna ed hanno atteso due anni per chiuderlo, Simone Miele ed Erika Badinelli hanno trionfato nella trentottesima edizione della gara genovese – 6° Rally Val D’Aveto valida per la Coppa Rally Zona 2. Il pilota varesino e la navigatrice di Santo Stefano, a bordo della Citroen DS3 WRC, hanno rimontato dopo una partenza in sordina dovuta ad un piccolo problema elettromeccanico sulla loro vettura, vincendo tutte e quattro le prove speciali della domenica e chiudendo con un margine di 13”1 sulla Skoda Fabia R5 di Francesco Aragno e Giancarla Guzzi. Il savonese si è dimostrato sempre molto veloce con la trazione integrale céca, confermandosi un pilota completo e poliedrico; dopo aver dominato la prima giornata si è dovuto arrendere al ritorno di Miele ed allo strapotere della WRC francese, ma il risultato in vista della sua partecipazione alle prossime tappe del Campionato Italiano Rally Asfalto è più che incoraggiante. Terzo posto per i parmensi Fabio Federici e Luca Orsi, su un’altra Skoda Fabia R5, che hanno occupato stabilmente per tutta la gara il gradino più basso del podio ed hanno preceduto Gianluca Caserza e Giulia Patrone, primi dei genovesi e molto soddisfatti al debutto sulla Skoda Fabia R5. Quinta posizione per Andrea Gonella e Fabio Grimaldi, attardati da qualche problema meccanico sulla loro Skoda, seguiti da Igor Raffo e Paolo Rocca (Skoda Fabia), protagonisti nelle prime battute ma allontanati dalle zone alte della classifica da un leggera toccata con successiva foratura.

Gara di spessore per Michele Guastavino e Laura Bottini, primi tra le due ruote motrici con la Peugeot 204 Rally4 ed appena fuori dalla top ten.

La Val D’Aveto ha nuovamente accolto il Rally della Lanterna nel migliore dei modi, con numerose iniziative di contorno messe in campo da una popolazione unita ed orgogliosa di poter ospitare la manifestazione sul proprio territorio, come ha sottolineato il sindaco di Santo Stefano Giuseppe Tassi: “Un weekend da tutto esaurito per il nostro territorio e siamo felici che il Rally possa essere una vetrina così importante per promuovere la nostra meta turistica in ogni stagione. Grazie a chi si impegna per l’ottima riuscita di una manifestazione che speriamo possa proseguire nei prossimi anni”.

PS3 Due Valli – Km 8.7: Al risveglio, risolti i problemi, Simone Miele ritrova subito il ritmo e si presenta in gran forma, vincendo la prova in 6’19”, con 5”1 di vantaggio su Aragno e 9”8 su Federici. Ottimo quarto tempo per Caserza, che prende confidenza con la Skoda a 14”7, seguito da Raffo, quinto a 15”4. Miele nella generale si porta al comando con 1”7 su Aragno.

PS4 Montebruno – Km 11.2: Anche sulla seconda prova Miele fa la voce grossa, imponendosi con la sua WRC in 7’38”9, 3”4 meglio di Aragno e 7” più veloce di Federici. Caserza si conferma quarto a 8”2, seguito da Sciutto a 31”2. Raffo perde oltre un minuto a causa di una leggera toccata con successiva foratura e si presenta al traguardo sul cerchio. La generale vede Miele allungare con 5”1 di vantaggio su Aragno e 25” su Federici. A due prove dal termine i giochi restano aperti, ma Miele sembra aver ritrovato un ritmo insostenibile per gli avversari.

PS5 Due Valli – Km 8.7: Prosegue il monologo di Miele, che replica il tempo del passaggio precedente con un solo decimo in più, sempre davanti ad Aragno per 4”7 e Federici per 6”7. Caserza si conferma quarta forza della gara a 12”5 e precede Raffo, quinto a 14”3 ma ormai fuori dai giochi.

Miele prende il largo nell’assoluta e conduce con 9”8 di vantaggio su Aragno ad una prova dal termine.

PS6 Montebruno – Km 11.2: Miele non si lascia scappare nemmeno la vittoria sull’ultimo tratto, sempre davanti ad Aragno, con Caserza che segna il terzo tempo davanti a Federici e Raffo.