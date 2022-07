Spezia, Gotti: Impegno e dedizione dogmi della squadra

Gotti fa il puto sulla rosa che ha per ora a disposizione dello Spezia per la prossima stagione.

“È una rosa giovane, con poca esperienza complessiva in Serie A ma con quasi tutti un anno di esperienza importantissima. Ci sono giovani molto interessanti, con ampi margini di miglioramento. Ora qualche giocatore che è stato importante l’anno scorso possa non esserci, ma c’è da parte del club la rassicurazione e la volontà rispetto a sostituire eventuali partenze e aggiungere dove individueremo lacune, con giocatori funzionali. Lo Spezia non è di Gotti. È un club con grande integrazione, con passione, di appartenenza. Ho le idee chiare, per semplicizzare le cose. Voglio che i giocatori sappiano cosa fare, una squadra equilibrata e io sono per l’impegno, un dogma che non può mancare in un lavoro così bello. Il talento sprecato lo mal sopporto, così come chi non dà tutto quello che ha. Questa spinta cercherò di averla sempre”.