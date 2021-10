Sicurezza dei corsi d’acqua a San Bartolomeo al Mare. La città in difesa del suolo con i fondi regionali per pulire torrenti e rii.

Sicurezza dei corsi d’acqua a San Bartolomeo

In città portato a termine l’intervento di pulizia del torrente Steria e dei rii Valle Chiappa e San Bartolomeo.

Un’attività di pulizia finanziata con il contributo regionale per la manutenzione ordinaria per la difesa del suolo.

Il Comune di San Bartolomeo al Mare mette in sicurezza i propri corsi d’acqua in vista di quella che per molti versi è diventata la stagione più critica dell’anno, non solo per l’agricoltura.

Negli ultimi anni infatti, le condizioni atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre hanno messo a dura prova il territorio, portando la Regione Liguria a stanziare fondi per permettere ai Comuni di limitare al minimo i danni provocati dalle piogge intense e dal vento.

Alessandra Gamalero, assessore con delega a frazioni e borgate oltre che alle associazioni, dichiara:

“Anche San Bartolomeo al Mare ha approfittato dei fondi regionali per la difesa del suolo.

Fondi impiegati nella pulizia ordinaria del torrente Steria e dei rii Valle Chiappa e San Bartolomeo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono fondamentali per scongiurare il rischio di alluvioni;

e per limitare o addirittura azzerare i danni associati ai periodi di allerta idrogeologica”.