Siamo di nuovo pronti per festeggiare la Befana

Allora Befane e Befani, preparatevi perché il 6 Gennaio vi aspettiamo tutti mascherati ai Giardini a Mare di Vado Ligure per un’altra indimenticabile giornata di divertimento conviviale!

Il menù? Eccolo!

PASSEGGIATA IN MASCHERA

Tutti in maschera per una divertente camminata conviviale!

E quest’anno ci saranno anche:

LA CACCIA AL TESORO per bambini

L’obiettivo sarà trovare le calze della Befana!

LA PENTOLACCIA per bambini e nonnini

Caramelle e cioccolatini pioveranno

se riuscirai a rompere la pignatta!

LA MASCOTTE

Vi potrete fare selfie ricordo con OLEF!

LA BEFANA

che distribuisce caramelle e dolcetti!

e ancora SCULTURE DI PALLONCINI TRUCCABIMBI BABY DANCE

Ritrovo alle ore 14,30 ai Giardini a Mare per camminata e a seguire giochi e divertimento.

Alle 17 tutti in tensostruttura riscaldata per ristoro e brindisi e

la lettura animata “C’ERA UNA VOLTA…“ con la storia della Befana!

Premieremo la Befana e il Befano più anziano

e la Befanina e il Befanino più giovane!