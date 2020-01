Dal Cimento invernale alla marcia acquatica o Free Yoga

Il calendario delle festività alassine si sta preparando ad un’altra serie di iniziative profondamente legate alla tradizione della Città del Muretto, e al mare

Dal Cimento invernale, alla marcia acquatica passando per il Free Yoga e la quinta edizione del Footgolf in spiaggia e finire con l’epifania del Subacqueo.

Santo Stefano coincide da sempre con il Cimento Invernale organizzato in collaborazione con la Società di Salvamento. E’ uno dei più antichi appuntamenti con il mare d’inverno e ogni anno vede la partecipazione di centinaia di persone da tutta Italia.

Rinviato a causa dell’ultima mareggiata di dicembre, l’appuntamento sarà per sabato 4 gennaio sulla spiaggia, attigua al Pontile Bestoso. A partire dalle ore 10 si apriranno le iscrizioni, verso le 11 dopo qualche esercizio di riscaldamento, via di corsa in acqua.

Per l’uscita docce calde ma anche vin brulé e squisitezze per ritemprarsi “anche se – spiega Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo sport – la temperatura dell’acqua anche durante i periodi più freddi dell’anno è sempre gradevole: in molti fanno il bagno in mare tutto l’anno, ma quest’evento, per quanto si ripeta ormai da decenni, è sempre davvero impressionante per il numero di persone che coinvolge sia direttamente, in acqua, sia indirettamente sulla spiaggia ad assistere al cimento”.

Non solo, l’occasione del Cimento anche per la consegna pubblica dell’Alassino d’Oro a Luminosa Bogliolo: “Impegni professionali le avevano impedito di partecipare alla cerimonia ufficiale durante i festeggiamenti patronali – spiega Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio – sarà un grande piacere poterle consegnare il meritato riconoscimento di fronte alla città che la sostiene e la segue con infinito affetto”.

“Campionessa italiana assoluta sia indoor che outdoor, campionessa mondiale universitaria, medaglia d’oro alla coppa Europa, semifinalista mondiale, secondo tempo di sempre nei 100 metri a ostacoli e tutto questo nel corso di una sola stagione. Luminosa Bogliolo ha cambiato marcia e trasformato un pensiero, prima in una volontà e un impegno, poi in successi che hanno reso fieri tutti gli alassini”: questa la motivazione che si legge sulla pergamena che le sarà consegnata il 4 gennaio.

“Quello del Cimento invernale è comunque un contesto sportivo, dinamico e soprattutto molto partecipato anche dal pubblico – aggiunge Roberta Zucchinetti – ci è sembrata l’occasione ideale per consegnarle il riconoscimento della Città”.

Domenica 5 gennaio compatibilmente con le condizioni meteo, sul Pontile Bestoso torna il Free Yoga.

“Abbiamo scelto un orario più compatibile con le temperature invernali – spiegano da Essere Yoga e Benessere di Alassio, primo centro di Free Yoga a livello nazionale – ma la sostanza non cambia: regaliamo benessere. A centinaia durante l’estate l’hanno potuto testare, complice la bella stagione, sul Pontile Bestoso ogni mattina, hanno iniziato la giornata con il saluto al sole proprio mentre la palla di fuoco faceva capolino dall’orizzonte. Ma Free Yoga esiste tutto l’anno, tutti i giorni, gratuito e aperto a tutti presso il centro Essere Yoga e Benessere con vari orari e livelli per adulti, donne, donne in gravidanza, uomini, terza età, bambini, sportivi…”

In occasione delle festività natalizie, Free Yoga​ torna dunque sul molo per ribadire un concetto molto caro alla Città del Muretto dove lo sport all’aria aperta si pratica tutto l’anno, dove il mare, la spiaggia sono il contesto per qualsiasi disciplina in qualsiasi stagione.

“Può capitare – aggiungono – nel corso dell’inverno, qualche giornata meno fortunata. Se il 5 gennaio sarà una di queste, Free Yoga vi aspetta comunque presso il centro Essere Yoga e Benessere in Via Neghelli 151”

​Ad Alassio poi, anche la Befana arriva dal mare con l’Epifania del Subacqueo. Sbarcherà la mattina del 6 gennaio sulla spiaggia accanto al Pontile Bestoso grazie ai volontari del Circolo Nautico al Mare di Alassio e andrà a fare compagnia alle celebrities impegnate nel Footgolf sempre sulla spiaggia di Alassio. 12 buche per 12 befane a far da contorno con tanto di sacco di carbone.

Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione goliardico-sportiva sarà come sempre a scopo benefico a favore della Fondazione AIRC e vede la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport Italiano, di personaggi della Tv e del giornalismo, che si sfideranno sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e dovranno con un calcio dirigere verso la buca il pallone con meno tocchi possibili…da qui il “Footgolf in spiaggia”.

Un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) che saranno presidiate da originali e variopinte befane. In questi anni la sfida FootGolf ha coinvolto numerosissimi ex-campioni di calcio come Evaristo Beccalossi, Gianluca Zambrotta, Simone Barone, Nazzareno Canuti, Alessandro Scanziani, Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Paolo Monelli, Marco Osio, Beppe Dossena, Beppe Baresi, Dino Baggio, Moreno Mannini, Marco Nappi, Diego Fuser, Moreno Torricelli, Luigi Gualco, Giovanni Pasquale, Claudio Onofri, Marco Lanna, Luca Mezzano, Amedeo Di Latte; outsider, il ciclista Claudio Chiappucci vincitore dell’edizione 2018, il campione del mondo di kickboxing Stefano Fanelli, il procuratore calcistico Roberto La Florio, il mitico “Baffo Roberto da Crema”, il mago e conduttore Tv Marco Berry, il cantautore Vittorio De Scalzi (la storia dei New Trolls), Moreno (cantante rap), il comico Alex De Santis (Il Maestro Catenato di Colorado Cafè), il “Mental Coach” Gian Luigi Sarzano, gli inviati di Striscia la Notizia Luca Galtieri e Moreno Morello, tanti Campioni Italiani di FootGolf (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf). Presenta Marco Dottore con l’animazione musicale di Enzo Dj.

A breve saranno svelati i protagonisti di questa nuova edizione nella quale sarà coinvolta anche la consigliera incaricata allo sport, Roberta Zucchinetti: ex campionessa nella vela, non ha seppellito lo spirito agonistico e ha subito accettato questa nuova sfida.

Calcio d’inizio alle 11 prima buca Bagni Molo/Molo Bestoso. Lungo il campo gara saranno allestite postazioni A.I.R.C. con prodotti vari forniti dalle aziende e da varie strutture in qualità di fornitori ufficiali per la raccolta fondi per la ricerca.

L’evento FootGolf sarà ripreso dalle telecamere di Tgevents Television che realizzerà uno speciale tv, con diffusione a carattere nazionale mediante il proprio circuito televisivo c

La manifestazione è ideata ed organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio in collaborazione con il Comune di Alassio Assessorato allo Sport e le Associazioni di categoria (Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Alassio un mare di Shopping, Associazione Nazionale Alpini sezione di Alassio).

In contemporanea, sempre dal molo prenderà il via la dimostrazione di Marcia Acquatica a cura della Alassio Wave Walking, l’Associazione ultima nata del Circolo Nautico al Mare di Alassio attualmente detentrice del record mondiale di Marcia Acquatica per aver coinvolto, nell’ottobre scorso, oltre 700 persone nel serpentone più lungo del mondo su un percorso di tre chilometri.