Si festeggia la fine dell’estate alla San Nazario a Varazze

“Festa di fine estate” alla Polisportiva San Nazario di Varazze

A conclusione delle manifestazioni estive alla Polisportiva San Nazario di Varazze, venerdì 30 e sabato 31 Agosto 2019, come ormai da consuetudine, in programma due serate di grande animazione con la settima edizione della “Festa di fine estate”, organizzata dalla Sezione Basket Juvenilia.

Una sagra gastronomica con inizio alle ore 19:00 e prodotti tipici liguri, accompagnati dalla musica di Christian Dj Ghir8: minestrone, ravioli, trofie alla ligure, acciughe fritte, patate fritte e altre specialità di pesce e di carne della tipica cucina ligure, con le famose focaccette salate della “Poli”.

Dopo la numerosa partecipazione alle cinque serate della “Festa del Mare”, anche per la settima edizione della “Festa di fine estate”, grazie alla collaborazione degli ormai esperti soci della “Poli” ed impegno degli allievi ed istruttori di tutte le Sezioni, gli organizzatori sono pronti ad offrire la migliore accoglienza ai tanti turisti e varazzini che, come per le passate edizioni, non vorranno perdere l’occasione di passare alcune ore in serena e piacevole compagnia.

Inoltre, sabato 31 agosto estrazione dei biglietti della lotteria.