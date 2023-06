Si cambia, Spezia-Verona si gioca a Reggio Emilia

In campo domenica alle 20.45

Dopo l’intervento dell’Osservatorio e le tante perplessità anche tra i rappresentanti delle forze dell’ordine, lo spareggio tra Spezia e Verona non si disputerà alla Dacia Arena, ma al Mapei Stadium.

Il rischio di incidenti è grande: la capienza sarà limitata ed è previsto un maxi servizio di sicurezza.

Spezia-Verona si giocherà così, sempre domenica alle 20,45, ma al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Ieri la Lega aveva comunicato il Dacia Arena di Udine per l’incontro-spareggio, poi un dietrofront in quanto considerata una partita ad alto rischio per la gestione dell’ordine pubblico.

Limitati gli accessi allo stadio

Da quello che trapela, anche se l’impianto ha una capienza di 21 mila posti, verranno riservati solo 4.000 posti nella Curva Sud ai tifosi del Verona e altrettanti nella Curva Nord ai supporters dello Spezia.

entro domani verrà presa la decisione se aprire, o meno, le tribune.

Saranno ammessi solo i possessori della tessera del tifoso residenti in Liguria e in Veneto. I cancelli saranno aperti con largo anticipo, saranno disposti percorsi ad hoc per evitare contatti tra le opposte tifoserie e il Viminale incrementerà il numero di forze dell’ordine in supporto della Questura di Reggio Emilia.

Spezia-Verona. In caso di parità, decideranno i rigori

In caso di parità al 90′, niente tempi supplementari. Saranno i calci di rigori a determinare chi retrocederà