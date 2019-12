Sestri Ponente, guida ubriaco e senza casco. Poi si rifugia su yacht: preso statunitense

Uno statunitense di 40 anni ieri pomeriggio a Sestri Ponente è stato inseguito dagli agenti della Polizia locale perché non si è fermato all'”alt” e ha proseguito la marcia, abbandonando il motociclo (poi sequestrato) per strada.

Gli agenti hanno continuato a cercarlo e lo hanno trovato su uno yacht a vela di 40 metri di lunghezza ormeggiato presso la Marina di Sestri Ponente.

Lo straniero contava, forse, nell’extraterritorialità del vascello, registrato a La Valletta, convinto che gli agenti non potessero salire a bordo.

Secondo il diritto internazionale, infatti, le navi e gli aerei civili sono territorio dello Stato di cui battono bandiera fin quando si trovano in cieli o in acque internazionali, ma cessano di esserlo nel momento in cui entrano nelle acque territoriali o nello spazio aereo di un altro Stato.

Per l’identificazione del fuggitivo, i poliziotti hanno richiesto la presenza di una pattuglia della Polmare, che giunta sul posto ha richiesto a sua volta la presenza della Capitaneria di Porto con una barca per poter accedere all’imbarcazione maltese in quanto la passerella della nave a vela era stata rimossa dal 40enne statunitense.

Quando gli agenti lo hanno raggiunto, il velista ha rifiutato di declinare le proprie generalità ed è stato quindi denunciato.

È stato, inoltre, sanzionato perché non era in possesso del permesso di guida internazionale, per guida senza casco, guida in stato di ebbrezza, guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e per non essersi fermato all’alt della Polizia locale.