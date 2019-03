Domani mattina s’inizieranno i lavori per ripristinare il doppio senso di circolazione in via Albareto a Genova Sestri Ponente.

Lo hanno comunicato oggi i responsabili del Comune di Genova.

La fine dei lavori è prevista nell’arco della stessa giornata.

Gli interventi comprendono la riattivazione dei due impianti semaforici posizionati sull’intersezione Via Puccini/Via Hermada e lungo via Albareto e il ripristino della regolamentazione a rotatoria dell’intersezione Via Siffredi/via Albareto.