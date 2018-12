Sestri Ponente, concerto di Capodanno con il tenore Gianni Mogiardino al Verdi

Abbiamo da poco apprezzato la bella voce del tenore genovese Gianni Mongiardino nel Concerto di Natale dello scorso 14 dicembre alla Chiesa della Consolazione dedicato alle vittime del Ponte Morandi ed ora abbiamo nuovamente l’occasione di ascoltarlo nel Concerto di Capodanno in programma il 6 gennaio al Teatro Verdi di Sestri Ponente in piazza Oriani 7.

Il concerto, che prevede anche la presenza dell’Esemble Le muse e del coro Lirico Quadrivium, è dedicato alla grande musica di Ennio Morricone e sarà diretto dal Maestro Giovanni Battista Bergamo.

Mongiardino, tenore dall’intensa carriera che lo ha condotto sui principali palcoscenici di teatri nazionali ed esteri, per l’occasione eseguirà l’Improvviso dall’Andrea Chenier, Nessun dorma dalla Turandot di Puccini, il duetto “O soave fanciulla” dal I Atto di Boheme assieme al soprano Mimma Briganti, il Brindisi dalla Cavalleria Rusticana e quello dalla Traviata di Verdi che chiuderà il concerto.

Dopo essersi diplomato in Canto con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio

“Nicolò Paganini” di Genova, Gianni Mongiardino si è perfezionato sotto la guida dei Tenori Carlo Bergonzi e Ottavio Garaventa e il Mezzosoprano Franca Mattiucci.

Vincitore di competizioni internazionali, fra le quali il concorso “Enrico Caruso” di Milano per sole voci di Tenore e “Rocca delle Macìe” di Siena, debutta nel 1994 interpretando I Lombardi alla prima crociata di G. Verdi al Teatro Popolare di Spalato (Croazia).

Da questo anno inizia la carriera che lo porta a debuttare nelle seguenti opere: Macbeth di G. Verdi al Festival Verdiano (Parma), Madama Butterfly di G. Puccini al Teatro del Giglio di Lucca e al Theatre del Arts di Rouen (Francia), Falstaff di G. Verdi al Teatro Carlo Felice di Genova, La bohéme di G. Puccini al Teatro dell’Opera di Lugano e al Teatro dell’Opera di Dublino (Irlanda), La Traviata di G. Verdi a Bari e all’Opera di Lipsia (Germania), I Puritani di V. Bellini all’Opera di Budapest (Ungheria), Jerusalem di G. Verdi alla Ho-Ho-Kus del New Jersey (USA), Nabucco di G. Verdi al Teatro Alighieri di Ravenna, Messa da Requiem di G. Verdi a Shara-Spatak (Ungheria), all’Opera di Budapest e alla Sinfoniuhlyomsveit di Reykjavik (Islanda) con la Iceland Simphony Orchestra, a cui è seguita una incisione CD live per la ARSIS Classica BV, Ines de Castro di G. Persiani al Teatro Pergolesi di Jesi, con relativa registrazione per la casa discografica Bongiovanni, Rigoletto di G. Verdi al Teatro Verdi di Busseto (Parma) al Teatro Alighieri di Ravenna, all’Opera House di Budapest e all’Arena di Verona (2001). Al suo attivo ha inoltre numerosi concerti e recitals. In ultimo ricordiamo la sua splendida interpretazione del tenente della flotta americana F.B. Pinkerton nella Butterfly che ha riscosso grande successo l’estate scorsa all’Arena del Mare.

Oltre a Mongiardino ed al soprano Mimma Briganti, al concerto prenderà parte la vocalist Angelica Depaoli, mentre al pianoforte accompagnerà il maestro Andrea Albertini.

Costo biglietto intero E 20,00- ridotto E 18,00.

Per prenotare il botteghino del teatro è aperto dal martedi al sabato dalle 16.30 alle 19 la domenica dalle 15.00 alle 18.30 e durante gli spettacoli. Tel. 010 614 8366.