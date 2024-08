Sestri Ponente, altra rapina a bordo del bus 1: arrestato un 24enne

Intorno alle 10.30 di ieri i poliziotti delle Volanti e del Commissariato Cornigliano sono intervenuti in via Travi a Sestri Ponente, dove hanno arrestato un 24enne per i reati di rapina impropria e lesioni aggravate, denunciandolo altresì per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità dell’arrestato.

Il giovane, mentre viaggiava a bordo di un bus Amt della linea 1, ha sfilato dalle mani di un passeggero il telefono cellulare per poi scendere dal mezzo pubblico e tentare la fuga.

La vittima del furto, dopo averlo inseguito e raggiunto nei pressi di via Ciro Menotti, è stato aggredito dal malvivente con una spranga di ferro trovata lungo strada.

Durante la colluttazione, il malcapitato è comunque riuscito a disarmare il 24enne che è nuovamente fuggito cercando di nascondersi all’interno dell’atrio di una banca, il cui vigilante, insospettitosi, gli ha proibito l’accesso.

Nel frattempo, alcuni genovesi che avevano assistito all’inseguimento, hanno contattato il 112 permettendo l’immediato intervento degli agenti delle Volanti che hanno prontamente fermato il 24enne ancor prima che si dileguasse.

Il giovane, che peraltro si è rifiutato di fornire le proprie generalità, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso del telefono cellulare poco prima rubato ed è stato quindi arrestato.

Lo smartphone è stato immediatamente restituito alla vittima, che ha ringraziato i poliziotti.