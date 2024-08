Cep Pra’, 53enne si avvicina all’ex moglie nonostante divieto: arrestato

L’altra sera al Cep di Genova Pra’ gli agenti della Polizia hanno arrestato un 53enne per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa coniugale e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie.

I responsbaili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità dell’arrestato.

Il 53enne si è presentato presso l’appartamento in cui risiede l’ex moglie, nonostante l’ordinanza, notificata solo qualche giorno fa, che glielo proibiva.

All’arrivo dei poliziotti il 53enne si era già allontanato, ma l’ex moglie, che in quel momento non era in casa, ha comunque manifestato il timore che potesse ritentare un contatto.

Avvertendo la criticità della situazione, gli agenti sono comunque rimasti per qualche tempo nei pressi dell’abitazione prima di riprendere il servizio.

A conferma dei sospetti, dopo solo qualche minuto, è giunta una nuova richiesta d’aiuto da parte dell’ex moglie perché l’ex marito era fuori dalla porta, che stava colpendo a pugni per farsi aprire.

Immediato l’intervento degli agenti che hanno bloccato il 53enne e lo hanno arrestato.