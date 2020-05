Sestri Levante, terminato il primo lotto di lavori a difesa del litorale di Renà. Terminata nei giorni scorsi la demolizione del molo in cemento verso lo scoglio di Asseu.



Il litorale di Renà avrà una trasformazione mai avvenuta prima, dopo la realizzazione del progetto realizzato dal Comune di Sestri Levante. La Protezione Civile ha stanziato per l’opera un finanziamento complessivo di 2 milioni e 800 mila euro. Questo intervento è utile per ridurre l’erosione lungo la costa e dell’arenile che da tempo metteva in serio pericolo anche la sicurezza della strada e le abitazioni del borgo. Queste sono azioni volte a migliorare l’estetica di questa porzione di litorale.

Le opere, hanno avuto un costo di 700 mila euro ed erano state appaltate a settembre 2019; per la protezione l’area di via Vespucci è stato previsto la realizzazione di alcune scogliere di massi disposti a mosaico e in scarpata, lunghe circa 150 metri, mirate a rallentare il moto ondoso radente. L’intervento ha previsto il ripascimento dell’arenile, con la stesura di circa 12 mila mc di materiale lungo tutta la spiaggia e altre piccole opere di dettaglio e di finitura.

Procedono i lavori relativi al secondo lotto di interventi, dell’importo di 1 milione e 200 mila euro, appaltato a novembre 2019: gli interventi sono finalizzati alla stabilizzazione della spiaggia di Renà e la realizzazione di una secca artificiale semi-sommersa disposta a circa 40 m dalla battigia, che ha l’obiettivo di smorzare la forza delle onde nella zona sud-est: la protezione a mare è in via di completamento ed è visibile dalla spiaggia.

Saranno necessari molti viaggi con i pontoni per lo scarico dei massi necessari al completamento della secca: i lavori termineranno indicativamente entro il mese di giugno 2020 con la verifica del corretto posizionamento dei massi della secca che sarà effettuata da un sub.

Il secondo lotto di interventi prevede il ripascimento dell’arenile tra la secca e il muraglione a protezione della strada verso Moneglia con un volume di sabbia di circa 6 mila mc, e la sistemazione dei massi a protezione della strada delle gallerie. Un intervento di sistemazione e livellamento dell’arenile è in corso in questi giorni e renderà fruibile la parte di ponente dello stesso a partire da lunedì 25 maggio 2020.

La prossima settimana inizieranno gli interventi di risistemazione della rampa di accesso, per fermare arretramento della stessa, l’intervento consentirà di avere una buona sicurezza e protezione della zona dalla forza delle mareggiate, anche grazie all’eliminazione delle pareti verticali riflettenti.

Nei giorni scorsi si è conclusa la demolizione del molo di cemento che collegava, dalla fine degli anni ’50, la battigia e lo scoglio dell’Asseu: un intervento deciso per ridurre la quantità di cemento sulle spiagge e migliorare l’aspetto paesaggistico del litorale. L’intero complesso di lavori sarà terminato per l’inizio della stagione estiva. ABov