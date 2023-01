Comincia alla Ronde Val Merula la stagione del VM Motor Team

Dopo una pausa invernale non così lunga il VM Motor Team è pronto a ripartire dalle strade liguri della Ronde Val Merula, gara che ormai da diverse stagioni apre la stagione rallystica e che vedrà impegnati tre equipaggi portacolori della scuderia di Moreno Voltan.

Loris Ronzano e Gloria Andreis scendono dalla Skoda Fabia per tornare alla trazione anteriore della Peugeot 208 Rally4 e non nascondono ambizioni da top ten, risultato già ottenuto lo scorso anno proprio ad Andora.

Il ligure Alessandro Rozio giocherà in casa a bordo di una Peugeot 106 N2 ed affiancato da Stefano Pistoresi, mentre in classe Rally5 Alberto Siccardi sarà coadiuvato alle note da Andrea Tardito.