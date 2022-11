Samp, Stankovic: I nostri tifosi sono straordinari

Parole al miele di Stankovic per i tifosi della Samp presenti in massa anche a San Siro.

“I nostri tifosi sono da 10. Mi è bastato poco per capirlo, sono 5 partite che sono qui, ma mi sembrano 55. A fine gara sono andato a salutarli, perché porto rispetto ai tifosi, come ho sempre fatto all’Inter o alla Stella Rossa. Loro non mollano, ci credono e noi dobbiamo fare come loro». Guai a mollare, i tifosi siano da esempio. Lo pensa anche la società che ieri con un post su Instagram ha elogiato pubblicamente i trasfertisti attraverso una foto dei tifosi presenti a San Siro, accompagnata da un cuore trafitto da una freccia. Il ringraziamento è stato accompagnato da un eloquente “Forza Sampdoria”.