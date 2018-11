Serie A, spettatori in aumento: effetto CR7?

Un boom di spettatori nell’ultimo fine settimana. Dati che confermano il trend in crescita degli ultimi anni. Leggendo le statistiche di riferimento, il calcio italiano è tornato a tirare.

Negli ultimi tre campionati non era mai stata superata infatti la media di 30mila persone a incontro, come si è verificato nella tredicesima giornata. Da più di dieci anni tale media non era stata mai raggiunta nel girone d’andata e, alle porte, si intravedono i turni che si giocheranno durante le vacanze di Natale, che in Inghilterra implementano le presenze.

La media gara generale della Serie A è salita così a 24.448 unità a partita, con un incremento sensibile rispetto alle due annate precedenti già positive. Un boom a cui CR7 ha sicuramente contribuito con il suo grande appeal mediatico internazionale.