Via un anno calcistico, avanti con quello nuovo. Martedì prossimo scatta la stagione sportiva 2020/21 con l’apertura del calcio mercato e la possibilità di tesserare, tramite i passaggi nelle sedi competenti, nuovi e vecchi giocatori. La macchina del calcio si sta mettendo in moto. A inserire le chiavi sarà il Consiglio Federale convocato per lunedì. Tra i temi all’ordine del giorno, l’ufficializzazione delle date dei campionati nazionali. La prima giornata della Serie A Tim verrà disputata a cavallo del 19 e 20 settembre. Per qualche team potrebbe essere tuttavia posticipata, alla luce delle richieste formulate dalle società che hanno terminato l’attività per ultime a causa degli impegni internazionali.