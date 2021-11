Senegalesi pluripregiudicati condotti ai Cpr di Torino e Bari

Due senegalesi sono stati fermati ed accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura in quanto erano irregolari sul territorio nazionale.

I due, un 29enne ed un 22enne, resisi responsabili più volte di reati in merito allo spaccio di sostanze stupefacenti e soliti a delinquere nell’ambito di note bande giovanili che operano sul territorio della provincia spezzina, sono stati prelevati da personale della Squadra Volante, con l’ausilio di un’autovettura del NORM Carabinieri, presso un abitazione in via Del Molo, dove si trovavano in compagnia di un terzo connazionale la cui posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Immediata l’attivazione del personale dell’ufficio immigrazione per avviare la procedura di rimpatrio.

Dopo aver sottoposto i due stranieri ai dovuti e previsti controlli sanitari attestanti l’assenza di sintomatologie Covid-19, sono stati organizzati due equipaggi con personale della Questura che nel primo pomeriggio sono partiti alla volta dei Centri per il Rimpatrio “Brunelleschi” e “Palese”, rispettivamente di Torino e Bari.