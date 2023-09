Scontro fra moto sulla Ruta di Camogli, quattro feriti

Intorno alle 13.10 di oggi due moto si sono scontrate in curva lungo la Ruta all’altezza di Camogli.

In quattro sia chi era alla guida, sia i trasportati sono stati ricoverati in ospedale in codice giallo.

Due sono stati portati al San Martino con l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Ruta e due al Galliera con la Croce Verde Camogli. E’intervenuta anche l’automedica Golf 6.

Sul posto oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco per liberare la carreggiata dai veicoli.

Inizialmente era stato allertato anche l’elicottero VVF Drago ma i quattro pazienti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza.