Sconfitta a Boffalora Sopra Ticino per la Pallacanestro Sestri, superata da Oleggio Basket Magic nel Girone Playout di Serie B Interregionale

Sconfitta a Boffalora Sopra Ticino per la Pallacanestro Sestri. Inziale vantaggio lombardo, ricucito poi dai Seagulls nel terzo quarto, con successivo secondo strappo di casa e poi sfida punto a punto nel finale.

La sfida comincia con i padroni di casa che creano un gap che risulterà decisivo alla fine della sfida. Se la prima frazione si chiude sul 22-15, le due squadre vanno all’intervallo sul 39-31, con il distacco che rimane pressoché invariato. Al rientro in campo il team di Coach Bianchi registra la difesa e trova continuità in attacco, realizzando un parziale che porta i Seagulls anche sul +1. Le due squadre si rispondono colpo su colpo ma, quando Oleggio sembra aver preso definitivamente il largo sul 67-55, i genovesi riescono ancora una volta a tornare a contatto senza però concretizzare il sorpasso.

Il referto

rosa finisce così nelle mani degli oleggesi. Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «L’approccio alla partita è stato

troppo soft e questo ha dato ad Oleggio un break importante, ma siamo stati bravi a non disunirci e siamo rientrati in partita fino ad andare in vantaggio. Poi ci sono stati “strappi” nel punteggio dei nostri avversari ma siamo sempre rientrati fino a giocarci la partita sugli ultimi possessi.

Guardando le statistiche il dato che fa la differenza, in negativo per noi, è la percentuale insufficiente sui tiri liberi che ha determinato il risultato finale. Adesso dobbiamo mettere da parte questa partita, prepararci e concentrarci sulla prossima dove dobbiamo assolutamente tornare alla vittoria».

SERIE B INTERREGIONALE | GIRONE PLAYOUT

OLEGGIO MAGIC BASKET vs PALLACANESTRO SESTRI 75-72 (22-15; 17-16; 11-17; 25-24)

OLEGGIO MAGIC BASKET: Perez 25, Borsani 17, Roveda 10, Giacomelli 7, Sablich 5, Jovanovic 4, Pilotti 3, Telesca 2, Sampieri 2, Maviglia ne, Introini ne, Tempolari. Coach: Gandini. PALLACANESTRO SESTRI: Daunys 19, Pintus 17, Lo 13, Zini 8, Anaekwe 5, Cavallaro 5, De Paoli 3, Bassi 2, Costa ne, Cartesegna ne, Barnini ne, Pittaluga. Coach: Bianchi.