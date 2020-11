Sciopero sanità a Genova saltati interventi programmati

Lo sciopero nazionale di 24 ore degli infermieri indetto dal sindacato Nursing Up per manifestare contro la situazione in cui versa il comparto durante la seconda ondata del coronavirus ha avuto ripercussioni sulla sanità ligure.

Secondo quanto riporta il sindacato all’ospedale San Martino di Genova “sono saltati tutti gli interventi chirurgici programmati. Stessa situazione all’Asl 2 di Savona. All’ospedale Galliera di Genova sono saltati gli interventi chirurgici in elezione e ci sono stati disagi in molti ambulatori con appuntamenti cancellati”.

“Lo sciopero – spiegano dal sindacato – perdurerà fino alle 7 di domani, per evidenziare l’evolversi di uno stato d’animo che racconta la rabbia, lo stress, l’insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo cieco e sordo”.

Al San Martino e nelle altre strutture dove si svolge l’agitazione sono state garantite le urgenze come accade in caso di sciopero.