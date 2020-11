Lunghe code in via G. Maggio a Quarto per i drive through

Lunghe code questa mattina in in via G. Maggio, la strada che porta alla struttura sanitaria di Quarto, l’ex ospedale psichiatrico, dove vengo effettuati i drive through, ovvero i tamponi veloci per stabilire la positività al Covid.

Nei giorni scorsi l’affluenza è stata nella norma, ma oggi, forse per le notizie che arrivano, c’è stato un afflusso decisamente superiore a tal punto che il traffico nella via si è bloccato.

Dallo scorso 14 settembre il servizio di tamponi drive through dell’Asl3 dalla Fiera del Mare di Genova, si era trasferito in via G. Maggio 6. Gli esami vengono fatti presso l’ex entrata principale. Sul posto sono presenti due operatori della Protezione Civile, sanitari della Croce di Malta in supporto e operatori sanitari dell’Asl 3.