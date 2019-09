Sciopero del personale di Wartsila

Domani, venerdì 27 settembre 2019, si terrà lo sciopero proclamato da Fiom Cgil e Fiom Cisl del personale di Wartsila, azienda metalmeccanica delle Riparazioni Navali del Porto di Genova.

Lo sciopero è dichiarato contro gli esuberi del Gruppo che colpiscono anche la sede di Genova.

Le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero per obbligare l’Azienda a chiarire l’eventuale impatto degli esuberi in Italia, per vincolarla al tavolo del Coordinamento nazionale sindacale del 14 ottobre e per farla partecipare all’incontro con le istituzioni.