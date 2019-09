Sestri Levante: Campionato Safari Fotografico Subacqueo

Il 39° Campionato Italiano di Safari Fotografico Subacqueo, dedicato ai “Nostri pesci” è organizzato dal Club Subacqueo di Sestri Levante in collaborazione con la sezione della LNI di Sestri Levante, del Circolo Pescatori Dilettati Portobello e del Circolo Pescatori Dilettati A Caladda. La manifestazione si terrà giovedì 3 ottobre dalle ore 16,30 alle ore 18.30 presso la sala Agave del Convento dell’ Annunziata Portobello.

Sono in corso proiezioni di audiovisivi riguardanti la fauna e flora del Levante alle scolaresche per promuovere la loro partecipazione all’incontro con Francesco Tiralongo, ittiologo di fama internazionale, responsabile nazionale FIPSAS del safari Fotografico Subacqueo dr. Filippo Massari ed alcuni tra i migliori fotografi subacquei Italiani.

I temi trattati sono: la situazione attuale della pesca nel Mediterraneo e gli scenari nel prossimo futuro, i nostri pesci e i “nuovi” pesci, l’importanza del “safari foto sub” in questo contesto.

Queste argomentazioni sono utili e interessanti per gli studenti, ma soprattutto, per tutti coloro che amano la pesca ed il mare in genere. Sono invitati a partecipare i pescatori del comprensorio, anche se la conclusione non sarà la cattura del pesce, ma la sua fotografia.

Il calendario del Campionato prevede: martedì 1 ottobre alle ore 17.00, presso la sala Cristoforo Colombo del Hotel Due Mari, l’accoglienza dei partecipanti; mercoledì 2 ottobre lo svolgimento del Campionato Italiano per Società; giovedì 3 e venerdì 4 ottobre il Campionato Italiano Individuale.

I campi di gara comprendono la baia del Silenzio ed i tratti di mare , a ponente fino alla Secca di S.Nicolò ed a levante tutta la secca della Nera fino allo scoglio Campana.

I concorrenti divisi di categorie in relazione alla tecnica ed alla macchina fotografica usata ( ARA Master sommozzatori con fotocamere reflex- ARA compatte sommozzatori con fotocamere ad obiettivo fisso – Apnea Master apneisti con fotocamere reflex – Apnea compatte apneisti con fotocamere ad obiettivo fisso) devono trovare e fotografare , in modo identificabile, il maggior numero possibile di specie di pesci; di alcuni , i più fotogenici , devono eseguire il “ritratto”, fotograficamente corretto, da presentare alla giuria.

Vince chi avrà immortalato il maggior numero di pesci e presentato alla giuria le foto più belle.

Nei campi gara di Sestri Levante sono state censite oltre 100 specie fotografabili e forse, se le condizioni del mare lo permetteranno, sarà possibile superare il precedente record di 90 specie complessivamente fotografate ottenutoai campionati svolti a Sorrento NA (AMP Punta Campanella) lo scorso anno.

A contendersi il titolo ci saranno i Campioni Italiani in carica: Nicola Alaimo del Centro Sub Alto Tirreno MS (Apnea Master), Davide Lombroso del Ci Ca Sub Seatram Bogliasco GE (ARA Master), Massimiliano Principato GRO Sub Catania (Apnea compatte), Vincenzo Bono A.Pe.Di.S. Palermo (ARA compatte) ed alcuni tra i favoriti: Giancarlo Grimaldi Poseidon Team Sorrento NA (Apnea Master), Giancarlo Torre Dugongo Team Milazzo ME (apnea compatte), Vito Guzzetta LNI Pozzuoli NA (ARA compatte) e Santo Tirnetta Sciacca full immersion AG (ARA Master).

Ad anticipare il futuro della specialità gareggeranno anche giovanissimi esordienti: Alberto Falco e Antonino Guardino Sciacca full immersion AG, Lorenzo Chiaromonte LNI Pozzuoli NA, Paola Baria GSO La Spezia.

I partecipanti saranno circa 50 escluso gli accompagnatori ed i membri dello staff organizzativo, che soggiorneranno dal 27 settembre al 6 ottobre a Sestri Levante. Nelle vetrine del centro di Sestri Levante si può ammirare la Mostra fotografica “I Nostri pesci” iniziata il primo settembre e che terminerà il 6 ottobre. ABov