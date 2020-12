Schiamazzi in via Jori di notte, colombiana prende a ombrellate i cantuné: denunciata

Intorno alle 2:30 della notte di Natale, gli agenti della Polizia locale del V distretto Ge-Valpolcevera, sono intervenuti in via Jori per un reclamo di alcuni residenti, che hanno segnalato musica ad alto volume in un appartamento.

Gli agenti, constatato che gli schiamazzi erano consistenti, hanno suonato al campanello della casa, ma senza successo.

Hanno cominciato, così, a bussare con vigore e insistenza alla porta.

Dopo qualche minuto, ha finalmente aperto una donna di 51 anni di nazionalità colombiana, regolare sul territorio nazionale.

Forse immaginando di trovarsi davanti i vicini con i quali i rapporti sono piuttosto burrascosi, ha affrontato gli agenti con un ombrello.

La straniera ha colpito il personale con l’ombrello, menando diversi colpi, ma è stata “disarmata” senza che riuscisse a ferire gli agenti.

Successivamente, è stata quindi denunciata per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, è stata sanzionata per la musica ad alto volume.

All’interno dell’appartamento c’erano altre due persone: la figlia di 33 anni e un ecuadoriano di 49 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale.

I due sono stati accompagnati in questura per l’identificazione e, quindi, denunciati per l’inosservanza alle leggi sull’immigrazione.